СК признал потерпевшими более 8 тыс. беженцев в Курской области

Эвакуация жителей приграничных районов в Курской области (Фото: EPA / ТАСС)

Потерпевшими в результате вторжения украинских сил на территорию Курской области признаны более 8 тыс. беженцев, сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Такие данные прозвучали на оперативном совещании, которое глава ведомства Александр Бастрыкин провел в Донецке.

«В пунктах временного размещения беженцев следователями допрошены и признаны в качестве потерпевших более 8 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В уголовном деле зафиксированы случаи намеренного применения дронов-камикадзе и крупнокалиберных пулеметов против мирных жителей Курской области, уточнили в СК.

В СК уточнили, что с 2014 года возбуждено более 5,3 тыс. уголовных дел против представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических организаций и силовиков. При этом предварительное следствие уже завершено по 355 уголовным делам против 496 обвиняемых.

Уже вынесено 412 приговоров против обвиняемых, в 32 случаях в качестве наказания суды назначили пожизненное заключение.