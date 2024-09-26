 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СК признал потерпевшими более 8 тыс. беженцев в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Эвакуация жителей приграничных районов в Курской области
Эвакуация жителей приграничных районов в Курской области (Фото: EPA / ТАСС)

Потерпевшими в результате вторжения украинских сил на территорию Курской области признаны более 8 тыс. беженцев, сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Такие данные прозвучали на оперативном совещании, которое глава ведомства Александр Бастрыкин провел в Донецке.

«В пунктах временного размещения беженцев следователями допрошены и признаны в качестве потерпевших более 8 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В уголовном деле зафиксированы случаи намеренного применения дронов-камикадзе и крупнокалиберных пулеметов против мирных жителей Курской области, уточнили в СК.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В СК уточнили, что с 2014 года возбуждено более 5,3 тыс. уголовных дел против представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических организаций и силовиков. При этом предварительное следствие уже завершено по 355 уголовным делам против 496 обвиняемых.

Уже вынесено 412 приговоров против обвиняемых, в 32 случаях в качестве наказания суды назначили пожизненное заключение.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
беженцы Следственный комитет потерпевшие уголовное дело
Материалы по теме
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Дюмин заявил, что ВСУ скоро вытеснят из Курской области
Политика
Алаудинов заявил о провале попыток ВСУ улучшить позиции в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Как работает льготная ипотека под 2% в новых регионахНедвижимость, 11:15
Россия передала Украине девятерых детей при посредничестве КатараПолитика, 11:12
Минобороны сообщило об ударе по заводу «Мотор Сич» в ЗапорожьеПолитика, 11:12
В Киеве и Хмельницкой области вновь прогремели взрывыПолитика, 11:11
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 11:10
Волгоградец отсудил у «Перекрестка» ₽13 тыс. за невкусные продуктыПолитика, 11:03
В Японии оправдали приговоренного к смерти в 1968 году мужчинуОбщество, 11:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как два соруководителя Netflix уживаются друг с другом — Fast CompanyPro, 11:00
На акушера, вытащившего щипцами новорожденного, возбудили уголовное делоОбщество, 10:58
Футболист рассказал о конфликте с Галицким из-за желания играть в ЕвропеСпорт, 10:58
Из советского кабинета в мягкий лофт: как в Москве обновляют школыГород, 10:56
На Западе зарегистрировали бренд ZELENSKYYБизнес, 10:49
Haval начал сборку нового кроссовера H3 на заводе в Тульской областиАвто, 10:43
Спикер Джонсон сослался на занятость и отказался встречаться с ЗеленскимПолитика, 10:43