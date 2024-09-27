В Москве раскрыли схему выдачи российского гражданства через Украину

С 2022 года для граждан Украины действует упрощенный порядок получения российского гражданства. Этим пользовались злоумышленники, оформлявшие поддельные украинские документы

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Следователи московского управления Следственного комитета и сотрудники ФСБ раскрыли преступную схему, помогавшую мигрантам получить российское гражданство в упрощенном порядке. Стоимость услуг злоумышленников составляла от 150 тыс. руб. до 350 тыс. руб.

«Фигуранты за денежное вознаграждение... изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики, что позволяло иностранным гражданам получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в сообщении СК.

В июле 2022 года указом Путина был введен упрощенный порядок получения российского гражданства для всех граждан Украины. В марте 2023 года президент подписал закон о прекращении украинского гражданства для граждан России со дня подачи заявления в МВД о нежелании в нем состоять.

Жители ДНР и ЛНР получили право на упрощенный порядок получения гражданства России еще в 2019 году, жители Херсонской области и Запорожья — в мае 2022 года.

В 2023 году в России отменили процедуру признания иностранцев носителями русского языка, а весной этого года в Госдуму внесли законопроект, отменяющий преференции, которые были положены обладателям этого статуса, например, получение в упрощенном порядке вида на жительство. Российские власти обсуждают ужесточение миграционной политики после теракта в «Крокус Сити Холле», в котором погибли более 140 человек.