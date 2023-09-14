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Посадка самолета в поле ,  
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Следователи изъяли черные ящики севшего в поле под Новосибирском самолета

СК изъял черные ящики и образцы топлива севшего в поле под Новосибирском Airbus
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Посадка самолета в поле
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Следователи изъяли черные ящики cамолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», который экстренно сел на пшеничном поле в Новосибирской области. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление.

«Проведен осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полетных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей, в том числе команды воздушного судна», — сообщили в ведомстве.

По факту аварийной посадки самолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). Как отметили в следственном управлении, в расследовании участвуют наиболее опытные следователи-криминалисты.

Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области утром 12 сентября. Борт приземлился в поле вне аэродрома. В салоне находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок. Никто не пострадал, самолет повреждений не получил, разрушений на земле также не было.

По словам главы «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, причиной экстренной посадки стал частичный отказ гидравлики. Росавиация создала специальную комиссию для расследования обстоятельств произошедшего.

Теги
черный ящик Уральские авиалинии Следственный комитет уголовное дело экстренная посадка
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