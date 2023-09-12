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Экипаж севшего в поле лайнера отстранили от работы до конца расследования

Экипаж севшего в поле самолета отстранили до итогов расследования происшествия
Фото: Минздрав Новосибирской области
Фото: Минздрав Новосибирской области

Пилотов и бортпроводников самолета «Уральских авиалиний», который совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, отстранили от работы до окончания расследования.

Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, телеграм-канал «Уральских авиалиний» вел трансляцию пресс-конференции.

«Экипаж будет отстранен однозначно, до конца расследования он будет на земле. <...> Будет беседовать со Следственным комитетом, со мной», — сказал Скуратов (цитата по ТАСС).

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», та уже выехала на место происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Самолет Airbus A320 летел из Сочи в Омск и совершил экстренную посадку в 9:44 (5:44 мск) в окрестностях села Убинское, между Омском и Новосибирском.

Пилоты благополучно посадили борт на грунтовую площадку, экипаж провел эвакуацию 161 пассажира, среди которых было более 20 детей. За медпомощью обратился один человек с повышенным артериальным давлением. Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что самолет сел из-за проблем с гидросистемой.

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Теги
Уральские авиалинии самолет аварийная посадка Сергей Скуратов
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