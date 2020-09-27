От AstraZeneca потребовали раскрыть необычные симптомы от вакцины

Медики нашли несоответствия в докладах компании и Оксфордского университета (они вместе испытывают вакцину от COVID-19) по симптомам у доброврольцев. В июле и сентябре из-за этого приостанавливали исследования препарата

Американские ученые обнаружили расхождения в отчетах британской фармакологической компании AstraZeneca и Оксфордского университета по побочным эффектам, выявленным у участников испытаний их совместной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Ранее в сентябре AstraZeneca уже второй раз приостановила клинические исследования своего препарата для независимой оценки безопасности вакцины. Это произошло после того, как у одного из добровольцев-испытателей были выявлены необычные симптомы.

Как сообщает CNN, AstraZeneca заявила СМИ, что при первой остановке исследований в июле у их участника был недиагностированный случай рассеянного склероза. Однако на сайте Оксфордского университета говорится о «необъяснимых неврологических симптомах».

В сентябре испытания заморозили повторно. В фармкомпании публично сообщили, что у второго добровольца было «необъяснимое заболевание», но при этом во внутренней документации AstraZeneca этот случай был помечен как поперечный миелит (редкое неврологическое заболевание).