Гинцбург оценил влияние приостановки испытаний вакцины AstraZeneca

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Временное прекращение испытаний британско-шведской вакцины от коронавируса компании AstraZeneca никак не повлияло на использование российского препарата «Спутник V», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Надо дождаться официальных результатов, которые они опубликуют, и только тогда можно сказать точно, что же произошло», — сказал он.

8 сентября AstraZeneca сообщила, что приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса. По данным агентства Reuters, причиной прекращения исследований стал пациент, который начал страдать от неврологических симптомов, свидетельствующих о воспалении спинного мозга, которое обычно вызывают инфекции. 12 сентября компания заявила, что возобновила испытания.

По мнению Гинцбурга, есть несколько возможных причин произошедшего. Например, пациент мог не знать о наличии у себя хронического заболевания или намеренно не оповестил о нем врачей. Также есть вероятность, что конкретно у этого добровольца проявился редкий вид реакции организма на препарат.

Руководитель центра подчеркнул, что за время испытаний российской вакцины «Спутник V» ни один из пациентов не жаловался на подобные симптомы.

Российскую разработку «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. В начале сентября в Москве началась финальная, пострегистрационная фаза исследований препарата. В этом этапе испытаний принимают участие 40 тыс. добровольцев. Первая партия вакцины уже выпущена в гражданский оборот.