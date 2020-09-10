В AstraZeneca прокомментировали приостановку испытаний вакцины от COVID

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Генеральный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорио, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от коронавируса, заявил, что приостановка исследований препарата связана с выяснением качества, передает Reuters.

Сорио пояснил, что до конца года необходимо установить, защитит ли его экспериментальная вакцина людей от COVID-19, если британскому производителю лекарств будет разрешено возобновить испытания.

Накануне в AstraZeneca сообщили, что третья фаза испытаний препарата приостановлена, чтобы независимый комитет оценил безопасность вакцины для уменьшения количества побочных эффектов от препарата в будущем.

По данным Reuters, причиной опасений ученых стал пациент, который начал страдать от неврологических симптомов, связанных с поперечным миелитом — воспалением спинного мозга, которое обычно вызывают инфекции. Однако в компании отмечали, что пока еще нет точного диагноза, так как необходимо провести дополнительные тесты.