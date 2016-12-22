Суд решил отпустить сестер Хачатурян из-под ареста

Басманный суд постановил отпустить Крестину, Марию и Ангелину Хачатурян из-под стражи. Мерой пресечения для них выбран «запрет определенных действий», в том числе покидать жилье в ночное время и пользоваться телефоном

Крестина Хачатурян (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Столичный Басманный суд постановил отпустить из-под ареста трех сестер Хачатурян — 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину, которых обвиняют в убийстве отца, Михаила Хачатуряна, по предварительному сговору.

Вместо ареста в качестве меры пресечения для них по ходатайству следствия суд выбрал запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ). Девушкам запрещено использовать средства связи, получать и оправлять письма и посылки, выходить из квартиры в ночное время, общаться с кем-либо, кроме адвоката, без разрешения следователя.

Ангелина Хачатурян (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила по предварительному сговору. Его тело с колото-резаными ранами нашли в межквартирном тамбуре жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве в конце июля, причем полицию вызвали сами девушки. Они также согласились пройти проверку на полиграфе.

По словам сестер Хачатурян, отец плохо обращался с ними: бил, не пускал в школу и использовал их как рабынь. Свою вину в убийстве девушки признали.

В начале августа Останкинский суд поместил ​Марию, Ангелину и Крестину под стражу до 28 сентября. Адвокаты девушек обжаловали решение Останкинского суда об аресте, однако Мосгорсуд признал решение о заключении под стражу трех сестер законным.

Судебная экспертиза признала вменяемыми двух старших сестер. Мария в момент убийства отца не отдавала отчета в своих действиях, установили специалисты института психиатрии им. В.П.Сербского.