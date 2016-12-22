Суд ужесточил наказание подозреваемым в убийстве отца сестрам

Останкинский суд Москвы ужесточил наказание сестрам, которые подозреваются в убийстве своего отца. Если раньше СК возбуждал дело по ч.1 ст.105 УК России («убийство»), то теперь речь идет об обвинении по пункту «ж» ч.2 ст.105 УК («убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»), сообщила РБК пресс-секретарь этого суда Анна Селиванова.

Как ранее сообщал РБК, суд продлил сроки задержания на 72 часа для 19-летней Ангелины, 18-летней Кристины и 17-летней М.

О преступлении стало известно 27 июля. Тогда в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело мужчины с колото-резаными ранами шеи и груди. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны три дочери убитого. Девушки признали вину, объяснив свои действия неприязненными отношениями с отцом и тем, что отец причинял им «моральные страдания».