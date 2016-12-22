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Сестры Хачатурян согласились пройти проверку на детекторе лжи
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Сестры Хачатурян согласились пройти проверку на детекторе лжи
Общество, 13:03
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Сестры Хачатурян согласились пройти проверку на детекторе лжи

Обвиняемые в убийстве отца сестры Хачатурян дали согласие на исследование через полиграф, сообщил РБК адвокат Алексей Паршин, представляющий интересы одной из девушек.

«Согласие получено. Ходатайство соответствующее следователю будет заявлено. Девушки готовы пройти для подтверждения их показаний», — пояснил он.

По словам Паршина, защита ходатайствовала о проведении сексологической и психолого-психиатрической экспертиз девушек и их отца посмертно.

Суд арестовал трех сестер Хачатурян после убийства отца
Общество

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами. Его дочери еще в статусе задержанных пояснили, что жили со своим отцом в положении рабынь и не могли ходить в школу из-за побоев. В конце июля следствие изменило квалификацию преступления сестер с ч. 1 ст. 105 УК (убийство) на «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

2 августа суд арестовал сестер до 28 сентября. Защита подала апелляцию, однако 20 августа Мосгорсуд признал их арест законным.

Теги: арест , расследование , Убийство
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