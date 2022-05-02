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Цискаридзе заменит Галкина в роли ведущего шоу «Сегодня вечером» 7 мая

Согласно сетке вещания, программа должна выйти в эфир в 21:35 7 мая. Будет ли замена постоянной, телеканал не сообщал. Галкин вел передачу с августа 2017 года.
Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Народный артист России и ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе станет ведущим программы «Сегодня вечером» на Первом канале вместо Максима Галкина и заменит его в выпуске от 7 мая. Об этом Цискаридзе сообщил в Telegram.

«Дорогие друзья! Первый канал, 7 мая, 21:30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ», — написал он. Цискаридзе не уточнил, будет ли он вести передачу на постоянной основе.

К сообщению Цискаридзе прикрепил видеоролик с анонсом выпуска. «Сегодня вечером мы вспоминаем любимые песни из великих фильмов о войне», — говорит на кадрах артист.

В программе заявлены композиции из фильмов «На семи ветрах» (1962) и «Белорусский вокзал» (1971), а также песня «Священная война».

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В анонсе сказано, что выпуск выйдет в эфир в 21:30, однако, согласно сетке вещания телеканала, начало трансляции запланировано на 21:35 мск

РБК направил запрос в пресс-службу «Первого канала».

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Программа «Сегодня вечером» выходит на «Первом канале» с сентября 2012 года. Первым ее начал вести Андрей Малахов, затем его сменили Максим Галкин и Юлия Меньшова. Последний выпуск программы с участием Галкина вышел в эфир 19 февраля.

Телеканал перестал выпускать программу после начала спецоперации на Украине, как и другие развлекательные передачи. На «Первом канале» объясняли изменения в сетке вещания «максимальным вниманием к общественно-политическим событиям».

Галкин выступил против военных действий на Украине в день начала спецоперации операции, 24 февраля. Юморист не делал заявлений об эмиграции из России, отъезд из страны также опровергала его супруга, певица Алла Пугачева. Артистка заявила, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией».

Как говорили источники РБК, после высказываний Галкина федеральные каналы отказались ставить в эфир рекламу банка «Уралсиб» с его участием.

В конце апреля Галкин написал в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что планирует провести концерты в Израиле и направить часть заработка на помощь украинским беженцам.

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Татьяна Зыкина
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Цискаридзе Максим Галкин «Сегодня вечером» Первый канал День Победы
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