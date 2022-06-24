Little Big выпустила антивоенный клип и уехала из страны

На сайте группы говорится, что она базируется в Лос-Анджелесе

Вокалист группы Little Big Илья Прусикин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Группа Little Big 24 июня выпустила трек Generation Cancellation и видеоклип на него. В подписи к видеоролику на YouTube содержится призыв остановить военные действия на Украине.

На видео чередуются кадры с изображением мужчин в костюмах за шахматной доской, на которой в роли фигур выступают военные; людей, чьи головы подключены через трубы к телевизору, людей с закрытыми на «молнию» ртами.

На сайте Little Big теперь говорится, что коллектив базируется в Лос-Анджелесе. Ранее группа критиковала спецоперацию на Украине.

РБК обратился за комментарием к лидеру группы Илье Прусикину, а также к пиар-менеджеру коллектива.

Little Big — панк-поп-рейв-группа, основана в Санкт-Петербурге в 2013 году. Коллектив должен был представлять Россию на «Евровидении-2020», но конкурс не состоялся из-за пандемии. В отборе 2021 года Little Big участвовать не стала.

После начала военной операции на Украине многие деятели культуры выступили против боевых действий, некоторые из них покинули страну. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такую позицию предательством. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о «большой разнице» между просто уехавшими из России и теми, кто из-за рубежа продолжает критиковать спецоперацию, — предателями, по его мнению, являются лишь последние. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался считать врагами государства тех, «кто испугался и кто не понял» решения властей начать операцию на Украине.