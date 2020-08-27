Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 13:51
Киев пообещал преследуемым белорусам защиту на Украине Общество, 17:54 МИД Белоруссии обратился в МВД из-за нападения на посольство Ливии Политика, 17:50 Польша вызвала посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о городе Гродно Политика, 17:48 Мурашко назвал российскую вакцину от коронавируса «достойным оружием» Общество, 17:47 Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид Общество, 17:42 Премьеры России и Белоруссии созвонились после слов Лукашенко об $1 млрд Политика, 17:37 Власти Подмосковья решили сделать регион лидером по производству сыра Экономика, 17:34 Сборную России по гимнастике не включили в заявку на чемпионат Европы Спорт, 17:33 Перехватить до зарплаты: как принцип pay on-demand меняет рынок труда Экономика инноваций, 17:30  Выручка HeadHunter во втором квартале упала на 19% из-за коронавируса Технологии и медиа, 17:21 5 способов потерять все деньги на рынке криптовалют Крипто, 17:19 Поль Погба заразился коронавирусом Спорт, 17:17 Колесникова отказалась признать слова Путина угрозой Политика, 17:09 О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая РБК Стиль и glo, 17:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мурашко назвал российскую вакцину от коронавируса «достойным оружием»

Фото: пресс-служба АФК «Система»
Фото: пресс-служба АФК «Система»

Вакцина от коронавируса российского производства стала «достойным оружием» страны и уже начинает поступать в гражданский оборот. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на общероссийской акции «Мы вместе», передает ТАСС.

«У нас появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тыс. человек примут участие», — заявил министр.

Как исследуют летучих мышей для изучения коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Мурашко добавил, что уже начались первые поставки вакцины «Спутник V» в медучреждения в рамках клинических исследований третьей фазы.

По словам главы Минздрава, на этапе регистрации в России находятся еще три вакцины. Среди них есть и отечественные, и зарубежные. «Но планируется, что производиться все будут в России», — уточнил Мурашко.

Он отметил, что сейчас в больницах России лежат более 80 тыс. пациентов с коронавирусом, поэтому эпидемия еще не закончилась. Кроме того, медучреждения готовятся к возможной второй волне пандемии. «В том числе сейчас идет поставка вакцины против гриппа», — добавил министр.

Путин выразил надежду на отсутствие второй волны коронавируса
Политика
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава вакцина поступит в оборот. Она добавила, что какая-то часть поступит и в Москву.

Российская вакцина от коронавируса под названием «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 августа
Общество

Теги: вакцина, коронавирус, Михаил Мурашко
Материалы по теме
РЖД вернули 80% отмененных из-за коронавируса поездов
Общество
В Москве еще 1435 человек вылечились от коронавируса
Общество
В МГУ допустили создание единой вакцины от коронавируса и гриппа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter