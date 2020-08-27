Мурашко назвал российскую вакцину от коронавируса «достойным оружием»

Фото: пресс-служба АФК «Система»

Вакцина от коронавируса российского производства стала «достойным оружием» страны и уже начинает поступать в гражданский оборот. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на общероссийской акции «Мы вместе», передает ТАСС.

«У нас появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тыс. человек примут участие», — заявил министр.

Мурашко добавил, что уже начались первые поставки вакцины «Спутник V» в медучреждения в рамках клинических исследований третьей фазы.

По словам главы Минздрава, на этапе регистрации в России находятся еще три вакцины. Среди них есть и отечественные, и зарубежные. «Но планируется, что производиться все будут в России», — уточнил Мурашко.