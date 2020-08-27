Убивший более 50 человек в Новой Зеландии получил пожизненное заключение

Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерч в марте 2019 года. В результате погиб 51 человек. О приговоре сообщает газета New Zealand Herald.

По данным издания, решение суда Тарранту не подразумевает досрочного освобождения в дальнейшем. Это первый случай вынесения такого сурового приговора в истории страны, пишет газета.

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