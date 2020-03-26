Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях

Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

29-летний австралиец признался в совершении преступлении в двух мечетях во время видеовыступления в суде Крайстчерча. Он признал вину в 51 убийстве и 40 покушениях.

Стрельба в двух новозеландских мечетях произошла 15 марта 2019 года. Таррант убил прихожан в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид на востоке страны. В результате погиб 51 человек, несколько десятков получили ранения.

Таррант вел трансляцию происходящего в Facebook. Перед нападением на мечети он опубликовал в социальных сетях манифест, в котором допускал расистские высказывания.