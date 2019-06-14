Обвиняемый в убийстве 51 человека в Крайстчёрче отказался признать вину

Обвиняемый в убийстве 51 человека в Крайстчёрче отказался признать вину

Гражданин Австралии Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении теракта в двух мечетях в новозеландском Крайстчёрче, не признал вину. Об этом сообщает New Zealand Herald.

С заявлением о непризнании вины на заседании суда выступили его адвокаты. Сам Таррант появился в суде посредством видеосвязи из одиночной камеры в тюрьме особого режима.

Издание сообщает, что в момент, когда адвокаты зачитывали заявление, обвиняемый следил за происходящим с ухмылкой.

Газета отмечает, что процесс по этому делу начнется 4 мая 2020 года. Об этом заявила судья Кэмерон Мандер. По мнению адвокатов, процесс может затянуться до трех месяцев.