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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,72%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Обвиняемый в убийстве 51 человека в Крайстчёрче отказался признать вину

Гражданин Австралии Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении теракта в двух мечетях в новозеландском Крайстчёрче, не признал вину. Об этом сообщает New Zealand Herald.

С заявлением о непризнании вины на заседании суда выступили его адвокаты. Сам Таррант появился в суде посредством видеосвязи из одиночной камеры в тюрьме особого режима.

Издание сообщает, что в момент, когда адвокаты зачитывали заявление, обвиняемый следил за происходящим с ухмылкой.

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Газета отмечает, что процесс по этому делу начнется 4 мая 2020 года. Об этом заявила судья Кэмерон Мандер. По мнению адвокатов, процесс может затянуться до трех месяцев.

В середине марта в Крайстчёрче и его пригороде — Линвуде — в двух мечетях произошла стрельба. В результате погиб 51 человек, еще десятки получили ранения. Власти впоследствии задержали трех подозреваемых, двух из них затем отпустили. Под стражу был отправлен только 28-летний австралиец Брентон Таррант. В конце мая ему предъявили обвинения в терроризме.

Теги: стрельба, мечеть, Новая Зеландия, терроризм
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