В Новой Зеландии неизвестные устроили стрельбу в двух мечетях

В Новой Зеландии неизвестные устроили стрельбу в двух мечетях

По данным полиции, есть жертвы. Один из стрелков задержан. СМИ сообщает по меньшей мере о девяти погибших

Фото: Mark Baker / AP

В городе ​Крайстчерч на востоке Новой Зеландии неизвестные открыли стрельбу в мечети в центре города. Об этом говорится на странице местной полиции в Twitter. При этом, по данным New Zealand Herald, Radio New Zealand и Stuff, стрельба произошла двух мечетях.

Информацию позднее подтвердил представитель новозеландской полиции Майк Буш. По его словам, есть жертвы, точное число их он не назвал. При этом он заявил, что один человек задержан.

Местные издания сообщают, что мужчина в шлеме, очках и армейской куртке открыл стрельбу из автоматического оружия, когда в мечети находились около 300 человек. По данным источников Stuff, в результате стрельбы погибли не менее девяти человек.

Reuters также пишет о нескольких жертвах, однако подчеркивает, что официального подтверждения этой информации нет. По данным Radio NZ, стрелок записывал происходящее на видео. Издание добавляет, что в город направились полицейские из Веллингтона.

Полиция закрыла в Крайстчерче все школы, больницу и здание городского совета, а также попросила жителей города не выходить на улицы.