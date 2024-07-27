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Наводнения в России ,  
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Власти назвали причину разрушения дамбы в Челябинской области

Разрушение плотины в поселке Киолим произошло из-за осадков
Сюжет
Наводнения в России
Дамба в челябинском Киолиме разрушилась из-за продолжительных осадков, сейчас вода из поселка ушла, сообщили власти. В Карабашском городском округе объявлен режим ЧС
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Осадки стали причиной разрушения плотины в поселке Киолим Челябинской области 26 июля, сообщил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко во «ВКонтакте».

«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из поселка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления», — написал он.

Власти назвали причину разрушения дамбы в Челябинской области
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В Карабашском городском округе объявлен режим ЧС. По словам Афанасенко, там сейчас находятся полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

От затопления больше всего пострадал Киолим, оттуда эвакуировали всех жителей, восемь человек находятся в пунктах временного размещения, 20 домов пострадали, сказал Афанасенко.

«На места бедствия доставлены 3 тыс. сухих пайков, палатки, спальные мешки, газовые баллоны и горелки, генераторы, тепловые пушки и другое оборудование, необходимое для ликвидации чрезвычайной ситуации», — отметил он.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

По словам Афанасенко, в Киолиме, Мухаметово, Сактаево, Тыелге и Новоандреевке мобильные патрули охраняют здания и имущество.

Прорыв дамбы Киалимского водохранилища коснулся пяти населенных пунктов, в которых проживают менее 200 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Как уточняли в МЧС, вода уже ушла из Киолима.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Челябинская область Россия наводнение дамба осадки плотина
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