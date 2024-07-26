Пресс-служба губернатора: пострадавших при прорыве Киалимской дамбы нет

Власти сообщили о последствиях прорыва дамбы в Челябинской области

Пострадавших, по предварительной информации, нет, но вода прибывает в пять населенных пунктов. На месте работают спасатели

Прорыв дамбы Киалимского водохранилища затронул пять населенных пунктов, в которых совокупно проживают менее 200 человек, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Вода прибывает в поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево.

«На месте работают сотрудники МЧС России и администрации Карабашского ГО, работает оперативный штаб. Потребовалась эвакуация 35 человек из Киолима. Идет эвакуация из других населенных пунктов», — рассказали в пресс-службе.

Прорыв дамбы произошел на фоне проливных дождей в регионе, МЧС ранее объявляло штормовое предупреждение. Волна смыла 100 м пятисотметровой дамбы, удерживающей 7,8 млн м3 воды.

Киалимское водохранилище находится примерно в 8 км к юго-западу от Карабаша и является источником питьевой воды для города. Водоем был создан в 1979 году, с 1985 года является гидрологическим памятником природы областного значения.