Жители острова в Испании передали воду на «Штандарт», который не пустили в ЕС

Жители острова в Испании передали воду на фрегат, который не пустили в ЕС

Фрегат «Штандарт» шел в Испанию на фестиваль, но после просьбы проукраинских активистов власти страны запретили ему вход в порты. На судне заканчивались вода и еда, экипажу помогли жители испанского острова

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Экипаж российского учебного парусника «Штандарт», который прибыл в Испанию для участия в фестивале, но не был допущен в порты страны, получил помощь от жителей испанского острова Иль-Аруса (Илья-де-Ароуса к северу от города Виго), рассказал РБК капитан судна Владимир Мартусь.

«Местные жители небольшого городка на острове Иль-Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах. «Штандарт» встал на якорь в бухте возле этого острова. Экипаж на шлюпке может спуститься на берег и пополнить запасы еды, постирать одежду в местной прачечной. Морские власти Испании собираются прибыть на борт через несколько часов, чтобы обсудить ситуацию», — сообщил моряк.

Фрегат «Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный «Штандарт», построенный в 1999 году, — это действующий учебный парусник.

Исторический фрегат 23 июля не пустили во французские порты, на следующий день — в испанские. Причиной стало обращение проукраинских активистов из общественной организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине) к Морскому капитанству испанского Виго, где должен был проходить фестиваль, на который шел фрегат.

Активисты попросили «запретить заход, стоянку и остановку судна «Штандарт» в порту этого города и любом другом порту побережья Испании, писал портал Outon. С апреля 2022 года в порты Евросоюза запрещен заход судов под российским флагом, однако «Штандарт» теперь ходит под флагом Островов Кука. На это обратили внимание активисты AGA Ucraina, которые объяснили смену флага «мошенничеством» и «попыткой избежать санкций».

25 июля Мартусь сообщил, что у экипажа заканчиваются еда и вода, потому судно снимется с якоря, направится «ближе к цивилизации», чтобы пополнить запасы. По словам капитана, на «Штандарте» — «международный экипаж» из 15 человек, в том числе трое подростков 13, 14 и 18 лет.

Моряк отметил, что к 27 июля петиция на Change.org с призывом снять санкции с парусника как с объекта мирового культурного наследия уже собрала более 5 тыс. подписей.