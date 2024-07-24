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Посольство России пообещало разобраться в ситуации с фрегатом «Штандарт»

Фрегат &laquo;Штандарт&raquo;
Фрегат «Штандарт» (Фото: Иван Секретарев / РИА Новости)

Посольство России в Испании пытается разобраться с ситуацией вокруг фрегата «Штандарт», который не пустили во французский порт Брест и испанский Виго, сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве.

«Запросов от экипажа корабля или судовладельца о содействии в решении вопроса в адрес посольства не поступало», — добавили в посольстве.

Фрегат «Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром Великим в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Судно должно было участвовать в международных парусных фестивалях.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства России в Испании.

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Капитан фрегата Владимир Мартусь рассказал РБК, что на борту находятся 15 человек из семи стран, у них осталось немного еды и воды. Он также пообещал обратиться в суд. «Штандарт» ходит под флагом островов Кука после того, как ЕС запретил заход судов под российским флагом.

Ранее проукраинские активисты общественной организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине) написали обращение к Морскому капитанству испанского Виго с просьбой «запретить заход, стоянку и остановку судна «Штандарт» в порту этого города и любом другом порту побережья Испании.

Посольство России пообещало разобраться в ситуации с фрегатом «Штандарт»
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