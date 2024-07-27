Пять летевших в Казань самолетов ушли на запасные аэродромы
За время действия ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска на запасные аэродромы ушли пять самолетов, летевших в столицу Татарстана, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения вводили с 9:30 до 11 утра мск «для обеспечения безопасности полетов» гражданской авиации, добавил он.
В Казанском аэропорте уточняли, что летевшие в город рейсы были перенаправлены на аэродромы в Самару и Ульяновск.
За последние месяцы аэропорт Казани несколько раз закрывали по соображениям безопасности. Последний раз это произошло 10 июня.
В конце мая ограничения вводили на прием и отправку самолетов и в Казани, и в Нижнекамске. На казанских промышленных предприятиях тогда также объявляли эвакуацию. Позднее в тот же день Минобороны сообщило, что российские военные сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты на территории Татарстана.
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