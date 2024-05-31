В аэропортах Казани и Нижнекамска временно ограничили полеты

В двух аэропортах Татарстана утром 31 мая ввели ограничения на прием и отправку самолетов, меры приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Казани ограничения действуют с 5:57 мск, Нижнекамска — с 06:24.

Телеграм-канал Baza пишет со ссылкой на очевидцев, что над Татарстаном заметили дроны, в некоторых районах Казани звучит сирена.

В предыдущий раз работу двух аэропортов ограничивали 15 мая, Минобороны сообщало о сбитом дроне самолетного типа. Через несколько дней беспилотник уничтожили в Елабужском районе.

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