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Политика ,  
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Казанский аэропорт временно закрыли из соображений безопасности

Росавиация: казанский аэропорт временно закрыт на прием и отправление рейсов
Работу казанского аэропорта временно ограничили из соображений безопасности, сообщили в Росавиации. Baza и SHOT уточняют, что это может быть связано с угрозой атаки беспилотников
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Для обеспечения безопасности полетов в казанском аэропорту введены ограничения: воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 8:02 мск, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркнули в ведомстве.

По данным телеграм-каналов Baza и SHOT, меры связаны с угрозой атаки беспилотников.

Над Татарстаном сбили украинский беспилотник
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В последний раз работу аэропорта в Казани ограничивали 3 июня, а до этого — 31 мая. Тогда меры «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» коснулись также воздушной гавани в Нижнекамске. На промышленных предприятиях города объявляли эвакуацию.

Позже Минобороны сообщило, что российские военные сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты на территории Татарстана.

Впервые Татарстан подвергся атаке дронов в апреле: два дрона ударили по зданию общежития в ОЭЗ «Алабуга», еще один пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Расстояние от границы Украины до Татарстана — порядка 1 тыс. км (по прямой).

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Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Казань аэропорты ограничения Татарстан

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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