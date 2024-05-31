Над Татарстаном сбили украинский беспилотник

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Российские военные сбили украинский беспилотник, который пытался совершить атаку по объектам на территории Татарстана, сообщила пресс-служба Минобороны.



«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Перед этим примерно с шести часов утра в двух аэропортах региона — в Казани и Нижнекамске — ограничили прием и отправку самолетов. Направляющиеся в казанский аэропорт рейсы перенаправили в Самару. Примерно в 8:30 Росавиация сняла временные ограничения с аэропортов Казани и Нижнекамска.

Кроме того, на некоторых промышленных предприятиях в отдельных районах Казани объявили эвакуацию, была включена сирена.