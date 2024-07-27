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Работу двух аэропортов в Татарстане ограничили

Росавиация: работу аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничили
Работу аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничили, сообщили в Росавиации. Казанская авиагавань уточняет, что закрыта для приема и отправки бортов: следовавшие туда самолеты перенаправлены в Самару и Ульяновск
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В работу двух аэропортов Татарстана — в Казани и Нижнекамске — ввели временные ограничения с 9:30 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Казанский аэропорт уточнил, что закрыт для приема и отправки бортов до особого распоряжения. Рейсы, направлявшиеся туда, перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск. «С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82)», — отмечает пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.

В 11:00 ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты. На запасные аэродромы за время их действия ушли пять самолетов, летевших в Казань, сообщил Кореняко.

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За последние месяцы аэропорт Казани несколько раз закрывали по соображениям безопасности. Последний раз это произошло 10 июня, до этого авиагавань закрывали 3 июня и 31 мая. В последнем случае ограничения затронули и аэропорт Нижнекамска. На промышленных предприятиях Казани объявили эвакуацию

Позднее в тот же день Минобороны сообщило, что российские военные сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты на территории Татарстана.

Впервые республика подверглась атаке дронов в апреле: два дрона ударили по зданию общежития в ОЭЗ «Алабуга», еще один пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Расстояние от границы Украины до Татарстана — порядка 1 тыс. км (по прямой).

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Казань Нижнекамск аэропорты Росавиация
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