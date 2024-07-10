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Организатор рассказал о последнем полете упавшего в Татарстане самолета

В упавшем самолете было два штурвала, за один мог дернуть мужчина, который успел выпрыгнуть и выжил: погибли его супруга и дочь, предположили в летной компании. В соцсетях нашли видео, где пассажиры сидят с руками на штурвале

Потерпевший крушение легкомоторный самолет Cessna-172 был технически исправен, сообщил «Вести Воронеж» организатор полетов Степан Смирнов из компании «Летай с нами». За 10–15 минут до падения он завершил свой предыдущий полет и приземлился.

«В самолете был спаренный штурвал, возможно, кто-то из туристов испугался и дернул за него. Рядом с пилотом сидел 110-килограммовый мужчина», — добавил он.

Пилотировал самолет опытный летчик, погода была подходящей, сказал Смирнов и отверг сведения, что пилот позволял пассажирам порулить за 1 тыс. руб. «Что произошло внутри кабины — я не знаю. Не имею даже представления, как будет проводиться экспертиза, так как от судна ничего не осталось — оно сгорело», — пояснил Смирнов.

В беседе с «Вести. Татарстан» он заметил, что пилот любил полетать, и предположил: «Может быть, слишком острые ощущения решил добавить, и вот так вот произошло».

В разбившемся самолете в Татарстане летела семья
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Фото:МЧС России

Легкомоторный самолет Cessna-172 упал рядом с поселком Камское Устье в Татарстане. Погибли три человека: мать с дочерью и пилот. Отец, сидевший в кабине справа от пилота, сумел выжить, выпрыгнув из падающего самолета, когда он летел на низкой высоте, в результате чего получил многочисленные переломы. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. СК завел уголовное дело.

О возможности порулить самолетом за 1 тыс. руб. сообщил телеграм-каналу «112» один из клиентов пилота. Он рассказал, что во время схожего прогулочного полета при сильном ветре пилот передал ему управление, а сам смотрел в телефон. Пассажир не умел управлять самолетом и не имел летных прав.

«Один из пассажиров находится на переднем сиденье на месте второго пилота. Во время полета он может взять в руки спаренный штурвал и почувствовать себя настоящим пилотом. Обучаться этому не нужно. Ощущения, которые запоминаются на всю жизнь!» — говорится на сайте летной компании, который сейчас недоступен, передает «116». Издание собрало подборку видеозаписей в соцсетях, на которых пассажиры сидят с руками на штурвале.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Татарстан Cessna
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