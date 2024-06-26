Минздрав разрешил исследования препарата для лечения ботулизма
Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований препарата для терапии ботулизма, который разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.
«Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ им. Гамалеи. Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного», — заявил министр Михаил Мурашко.
Уже проведены доклинические исследования, они показали хорошие результаты по безопасности и эффективности, отметили в ведомстве.
Ботулизм — это острое инфекционное заболевание. Проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, поражения желудочно-кишечного тракта, неврологических синдромов. Симптомами также являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту, затуманенное зрение, рвота, диарея и запор.
Бактерии Clostridium botulinum, которые считаются возбудителем ботулизма, являются облигатными анаэробами, способны размножаться только в условиях полного отсутствия кислорода.
«Фармвестник» сообщал, что I фаза клинических исследований препарата включена в государственное задание для НИЦЭМ на текущий год. Планируется, что исследования пройдут в два этапа и завершатся в 2025-м. В патенте, зарегистрированном в 2022-м, сказано, что связывание антитела с токсином будет защищать от летальной дозы ботулотоксина. В числе авторов препарата названы директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург и его заместитель Денис Логунов.
«В рамках доклинических исследований на животных была показана способность препарата обеспечивать 100% выживаемость животных при летальной интоксикации ботулотоксином типа А. На первом этапе клинических испытаний будет оцениваться уже безопасность применения нашей разработки у здоровых добровольцев», — рассказал заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Дмитрий Щебляков.
В июне в нескольких российских городах десятки человек были госпитализированы с признаками ботулизма после употребления салатов с консервированной фасолью от «Кухни на районе». 26 июня Минздрав сообщил, что из больниц выписали 232 человека, переболевших ботулизмом, еще 148 находятся на лечении. Известно об одном умершем — это 21-летний житель Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде и обратился за помощью не сразу, а после возвращения в Кострому.
По делу о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, под домашний арест руководство «Кухни на районе» (ООО «Локалкитчен») и компании — производителя фасоли «Савон-К», а повара этой фирмы арестовали.
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