Минздрав разрешил исследования препарата для лечения ботулизма

Препарат разработал центр им. Гамалеи (создал вакцину от COVID «Спутник V»). Он способен защищать пациентом от летальной дозы. Разрешение выдано на фоне массовой заболеваемости ботулизмом после употребления салатов с фасолью

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Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований препарата для терапии ботулизма, который разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

«Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ им. Гамалеи. Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного», — заявил министр Михаил Мурашко.

Уже проведены доклинические исследования, они показали хорошие результаты по безопасности и эффективности, отметили в ведомстве.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание. Проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, поражения желудочно-кишечного тракта, неврологических синдромов. Симптомами также являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту, затуманенное зрение, рвота, диарея и запор. Бактерии Clostridium botulinum, которые считаются возбудителем ботулизма, являются облигатными анаэробами, способны размножаться только в условиях полного отсутствия кислорода.

«Фармвестник» сообщал, что I фаза клинических исследований препарата включена в государственное задание для НИЦЭМ на текущий год. Планируется, что исследования пройдут в два этапа и завершатся в 2025-м. В патенте, зарегистрированном в 2022-м, сказано, что связывание антитела с токсином будет защищать от летальной дозы ботулотоксина. В числе авторов препарата названы директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург и его заместитель Денис Логунов.

«В рамках доклинических исследований на животных была показана способность препарата обеспечивать 100% выживаемость животных при летальной интоксикации ботулотоксином типа А. На первом этапе клинических испытаний будет оцениваться уже безопасность применения нашей разработки у здоровых добровольцев», — рассказал заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Дмитрий Щебляков.

В июне в нескольких российских городах десятки человек были госпитализированы с признаками ботулизма после употребления салатов с консервированной фасолью от «Кухни на районе». 26 июня Минздрав сообщил, что из больниц выписали 232 человека, переболевших ботулизмом, еще 148 находятся на лечении. Известно об одном умершем — это 21-летний житель Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде и обратился за помощью не сразу, а после возвращения в Кострому.

По делу о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, под домашний арест руководство «Кухни на районе» (ООО «Локалкитчен») и компании — производителя фасоли «Савон-К», а повара этой фирмы арестовали.