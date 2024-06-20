Мурашко сообщил о разработке в России нового лекарства от ботулизма

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России разработали новый препарат для лечения ботулизма, его ждут клинические испытания, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы в течение последнего года разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции, это новый современный препарат. Сейчас уже завершились доклинические исследования, в ближайшие дни начнем клинические исследования», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В России с 14 июня наблюдается вспышка заболевания ботулизмом. Первые случаи отравления были зафиксированы в Москве, спустя несколько дней в Казани, Нижегородской области и других регионах с инфекцией госпитализировали более 150 человек.

По словам Мурашко, в российских стационарах в настоящий момент находится 301 человек с диагнозом «ботулизм», из них 43 человека на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Министр заверил, что лекарств для лечения достаточно.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание. Проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, поражения желудочно-кишечного тракта, неврологических синдромов. Симптомами также являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту, затуманенное зрение, рвота, диарея и запор.

Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — ст. 238 Уголовного кодекса.

В Роспотребнадзоре заявили, что все отравившиеся употребляли салат «Лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от компаний «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта». По данным ведомства, производство фасоли осуществлялось в антисанитарных условиях на предприятии, «расположенном в промышленной зоне рядом с существующими свалками отходов». В «Кухне на районе» сообщили РБК, что в сообщении Роспотребнадзора речь шла о производственной площадке «Савон-К».

Суд в Москве 19 июня заключил под домашний арест гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, а также главу отдела качества сервиса Елену Машкову и директора компании — производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина. Повара «Савон-К» Карима Норматова отправили в СИЗО.

«Кухня на районе» приостановила работу и начала расследование.