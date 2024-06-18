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Общество ,  
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Avito назвал лидеров по росту вакансий и зарплат среди офисных профессий

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Профессия секретаря стала лидером по росту числа вакансий (+197%) и средних зарплатных предложений, которые выросли за год на 44%, до 54 299 руб. в месяц, выяснили эксперты сервиса «Авито Работа». Результаты исследования есть у РБК.

Специалисты «Авито Работа» составили список массовых офисных профессий с наибольшим увеличением числа вакансий и средних предлагаемых зарплат с весны 2023 года по весну 2024 года.

В пятерку лидеров по количеству новых вакансий весной 2024 года также вошли:

  • менеджер по организации мероприятий (+129%) — с зарплатным предложением 67 925 руб. в месяц (+20%);
  • менеджер по продажам (+68%), средняя предлагаемая зарплата составляет 79 206 руб. в месяц (+14%);
  • брокер (+61%), средняя заработная плата — 151 615 руб. в месяц;
  • менеджер по персоналу (+41%), среднее зарплатное предложение составило 62 365 руб. в месяц;

Компании столкнулись с необходимостью поднимать средние зарплатные предложения для привлечения новых сотрудников из-за повышенного спроса работодателей на квалифицированные кадры, отметили авторы исследования.

Так, помимо секретаря в топ-5 офисных профессий по увеличению средней предлагаемой зарплаты вошли:

  • банковский работник — 73 497 руб. в месяц (+38%);
  • турагент — 75 669 руб. в месяц (+35%);
  • экономист — 64 442 руб. в месяц (+31%);
  • юрист — 61 927 руб. в месяц (+24%).

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Фото:Silas Stein / Getty Images

В апреле 2024 года о росте популярности рабочих специальностей среди москвичей рассказала в интервью телеканалу «Россия 24» заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она объяснила такую тенденцию глобальными сдвигами на рынке труда.

По словам вице-мэра, родители и дети начинают понимать, что «высшее образование — это не панацея, оно не является гарантией успеха в жизни и единственным кадровым треком».

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Теги
Авито вакансии работа рост зарплаты

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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