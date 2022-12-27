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Суд повысил штраф совладельцу сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» до ₽70 млн

Суд повысил штраф совладельцу сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Вишневскому с ₽21 млн до 70 млн
Вячеслав Вишневский
Вячеслав Вишневский (Фото: Максим Киселев / ТАСС)

Кемеровский областной суд увеличил штраф, назначенный совладельцу и бывшему гендиректору ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому с 21 млн до 70 млн руб., передает портал NGS.

«Апелляционное представление прокуратуры удовлетворено частично, изменена сумма штрафа, который теперь решением суда составляет 70 млн руб.», — сказала судья.

Таким образом, штраф Вишневскому вырос до десятикратного размера взятки в 7 млн руб., которую он, по версии следствия, дал группе лиц во главе с начальником региональной инспекции Госстройнадзора Танзилей Комковой в 2013–2014 годах.

Дело рассматривала судья Ольга Орлова.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

В октябре 2022 года Вишневского приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 21 млн руб., но прокуратура подала апелляционную жалобу. Гособвинение просило дать Вишневскому десять лет лишения свободы и 490 млн руб. штрафа. Экс-гендиректор ТЦ, выступая с последним словом, просил о максимальном смягчении приговора.

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Вишневскому выдвинули обвинение по ст. 291 ч.5 (дача взятки). По версии следствия, он передал деньги Комковой и другим лицам за «незаконные действия и бездействие» при осуществлении строительного и пожарного надзора во время реконструкции здания торгового центра. Работы вели без разрешения на строительство. Кроме того, не соблюдался проект, предполагающий установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах, однако Госстройнадзор эти нарушения не устранил. Следствие считает, что пожар произошел по этой причине. Комкова и другие фигуранты дела тоже получили сроки.

Вишневский скрывался от следствия, его объявляли в международный розыск и в 2019 году задержали в Польше. Через год его экстрадировали в Россию. Бизнесмен вину не признал.

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Кемерово Зимняя вишня ТЦ штраф
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