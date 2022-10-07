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Совладельцу сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» дали восемь лет строгого режима

Экс-гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» Вишневского приговорили к восьми годам за взятку
При пожаре в кемеровском ТЦ в 2018 году погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Совладелец и бывший гендиректор «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский помимо отбытия срока за взятку Госстройнадзору заплатит 21 млн руб. штрафа
Вячеслав Вишневский
Вячеслав Вишневский (Фото: Максим Киселев / ТАСС)

Совладельца и бывшего гендиректора сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского приговорили к восьми годам колонии строгого режима за взятку при реконструкции торгового центра, передает ТАСС со ссылкой на решение суда. Предпринимателю также назначили штраф в размере 21 млн руб.

В СК сообщили, что для возмещения причиненного ущерба будет арестована принадлежащая Вишневскому и его матери недвижимость в России и Испании.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Следствие установило, что в 2013–2014 годах Вишневский передал группе лиц во главе с начальником региональной инспекции Госстройнадзора Танзилей Комковой 7 млн руб. в качестве взятки за «незаконные действия и бездействие» при осуществлении строительного и пожарного надзора во время реконструкции здания. Последняя была проведена без разрешения на строительство, а проект, предполагающий установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах, не был соблюден; но Госстройнадзор не устранил указанные нарушения. Следствие считает, что пожар произошел по этой причине.

Вишневский скрывался от следствия, был объявлен в международный розыск и в 2019 году задержан в Польше. Через год его экстрадировали в Россию. Бизнесмен не признал вину.

Начальница кемеровского Госстройнадзора Комкова в прошлом году получила 18 лет колонии строгого режима. Приговор был вынесен и другим фигурантам: сын Комковой Эдуард получил десять лет колонии, ее заместитель Светлана Шенгерей — семь лет, а гендиректор компании «ИСК Ресурс», которая занималась реконструкцией ТЦ, Никита Чередниченко — 15 лет колонии строгого режима.

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Гендиректор компании — владельца ТЦ Юлия Богданова получила 14 лет лишения свободы, гендиректор основного арендатора Надежда Судденок — 13 с половиной, техдиректор «Зимней вишни» Георгий Соболев — 11 лет. Все трое обвинялись по ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц) и ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Приговоры вынесли и пожарным: начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин получил пять лет колонии, начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин — шесть лет. МЧС обжаловало приговор.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Зимняя вишня Пожар приговор
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