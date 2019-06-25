Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска в среду обитания

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска в среду обитания

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» доставили на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят в естественную среду обитания после адаптации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию поселка Иннокентьевка.

«Колонна выехала ночью, время в пути три-четыре часа. Сотовой связи на мысе Перовского нет, по радиосвязи они в эфир не выходили», — заявил представитель администрации, предположив, что животных уже доставили в место назначения, где находится база РПК «Восточное».

По словам собеседника агентства, транспортировка животных началась 20 июня, когда первых косаток и белух перевезли из Приморья в Хабаровск в транспортировочных ваннах. Позднее их загрузили в речное судно, и 24 июня животные были доставлены в Иннокентьевку.

О том, что в бухте Средняя в Приморском крае находятся косатки и белухи, которых готовили к продаже в зарубежные океанариумы, стало известно в ноябре 2018 года. Суд запретил продавать животных, наложив на них арест. По данному факту возбудили уголовное дело.