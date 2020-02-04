Путин заявил об отсутствии у экс-главы Чувашии чувства уважения к людям

По словам президента, увольняя Игнатьева, он руководствовался тем, что чиновник должен уважать граждан. Отставке предшествовали два скандала, однако источники РБК говорили, что смена губернатора планировалась до них

Михаил Игнатьев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прокомментировал принятое им решение об отставке Михаила Игнатьева с поста губернатора Чувашии.

«Вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно. Какое это требование? Уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение», — сказал Путин на встрече с представителями общественности, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

По словам Путина, то, что он «увидел в средствах массовой информации, привело к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации лишен этого чувства уважения к людям».

Путин отправил Игнатьева в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Этому предшествовали два скандала, фигурантом которых стал глава региона. В ходе выступления ко Дню печати 18 января Игнатьев заявил, что нужно «мочить» журналистов, приезжающих в регион только для того, чтобы заработать «на разных схемах». Несколькими днями позже, во время вручения пожарным новых машин, губернатор высоко поднял руку с ключами и, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать».