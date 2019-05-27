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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи
Выступления местных жителей, уверен екатеринбургский митрополит, — это вызов, который сегодня «прогремел перед церковью». Так же 100 лет назад, считает служитель, «прогремели выстрелы и пролилась кровь святых» членов царской семьи
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом. Подобные вызовы, уверен священнослужитель, возникали перед ней и 100 лет назад, когда «прогремели выстрелы и пролилась кровь» членов царской семьи. Такую точку зрения митрополит высказал по окончании богослужения в Свято-Николаевском мужском монастыре. Его слова приводятся на сайте Екатеринбургской епархии.

В итоге, добавил Кирилл, «убийство царской семьи положило начало геноциду русского народа». Подобные «исторические ошибки», заверил митрополит, не должны повторяться.

Сегодня, уверен архиерей, такими событиями движет «сила, которая пытается расшатать и разрушить единство всего российского народа». Чтобы противостоять ей, «важно быть вместе», считает екатеринбургский митрополит, и «стоять за святое православие».

«Те люди, что сегодня в некоторых городах <...> выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями», — заявил также священнослужитель. «Это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия. Дай Бог, чтобы со временем, пройдя через какое-то личное внутреннее возрастание, они поняли, что без православия немыслима сама жизнь нашего Отечества», — резюмировал архиерей.

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Алексей Макаркин Вокруг храма: какими будут последствия конфликта в Екатеринбурге

Серия несогласованных акций протеста в Екатеринбурге прошла в середине мая. Демонстранты выступили против строительства на месте сквера у Театра драмы в центре города храма Святой Екатерины. Акции сопровождались многочисленными задержаниями (например, в третий день акций, 16 мая, полиция заявляла о 70 задержанных). В этот же день на демонстрации отреагировал президент России Владимир Путин. Местные власти он призвал учитывать при выборе площадки для реализации такого проекта мнение жителей. «Есть простой способ — провести опрос», — отмечал глава государства.

После этого городские власти заявили о приостановке строительства храма в сквере. Спустя еще несколько дней мэр Екатеринбурга Александр Высокинский согласился предложить городской думе провести референдум по этому поводу.

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Губернатор после опроса ВЦИОМа предложил перенести храм в Екатеринбурге

Тем временем собственное исследование относительно строительства храма в сквере провел ВЦИОМ. Согласно его результатам, неудачным местом для строительства храма сквер у Театра драмы назвали 74% екатеринбуржцев. Поддержали такую идею только 10% респондентов. В целом против строительства храма в городе высказались 18% жителей, еще 58% заявили, что храм, по их мнению, должен быть построен, но в другой части города.

Высокинский тем не менее, реагируя на это, заявил, что решающим в этом вопросе будет исследование, которое готовятся провести местные власти. Сквер в качестве возможного места реализации проекта он предложил не исключать.

Основные инвесторы строительства храма — Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания — 27 мая заявили, что ждут окончательного решения относительно места строительства собора от жителей, городских властей и Екатеринбургской епархии.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Екатеринбург, Храм, царская семья
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