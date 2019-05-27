Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Выступления местных жителей, уверен екатеринбургский митрополит, — это вызов, который сегодня «прогремел перед церковью». Так же 100 лет назад, считает служитель, «прогремели выстрелы и пролилась кровь святых» членов царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом. Подобные вызовы, уверен священнослужитель, возникали перед ней и 100 лет назад, когда «прогремели выстрелы и пролилась кровь» членов царской семьи. Такую точку зрения митрополит высказал по окончании богослужения в Свято-Николаевском мужском монастыре. Его слова приводятся на сайте Екатеринбургской епархии.

В итоге, добавил Кирилл, «убийство царской семьи положило начало геноциду русского народа». Подобные «исторические ошибки», заверил митрополит, не должны повторяться.

Сегодня, уверен архиерей, такими событиями движет «сила, которая пытается расшатать и разрушить единство всего российского народа». Чтобы противостоять ей, «важно быть вместе», считает екатеринбургский митрополит, и «стоять за святое православие».

«Те люди, что сегодня в некоторых городах <...> выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями», — заявил также священнослужитель. «Это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия. Дай Бог, чтобы со временем, пройдя через какое-то личное внутреннее возрастание, они поняли, что без православия немыслима сама жизнь нашего Отечества», — резюмировал архиерей.