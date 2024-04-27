На парад Победы запретили проносить вейпы, флаги и воздушные шары

На парад Победы в Москве нельзя будет пронести вейпы, воздушные шары, флаги, дроны, оружие и бронежилеты. На Красную площадь не пустят с велосипедом или самокатом. В этом году запрещено проносить жидкости любого объема

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На парад Победы в Москве 9 Мая запретили проносить вейпы, флаги, воздушные шары и беспилотники, следует из материалов для аккредитованных к освещению мероприятия журналистов, передает «РИА Новости». Агентство отмечает, что список запрещенных предметов практически не изменился с прошлого года.

Нельзя проносить оружие, в частности, ножи или другое холодное оружие, в том числе кортик как элемент военной формы (у моряков), наркотические и токсические вещества. Участники мероприятия могут взять с собой зарегистрированные лекарства в заводской упаковке. Запрещены материалы экстремистского или дискриминационного характера, в том числе на одежде, а также печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания (можно принести религиозные книги для личного использования).

В список запрещенных предметов включили пиротехнику, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики. Нельзя взять с собой беспилотные воздушные суда и аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи и шары любых размеров, флаги и баннеры.

Под запретом оказались все виды жидкостей, в том числе алкоголь и парфюмерия. Исключение — антисептические и гигиенические салфетки, их взять с собой можно. «РИА Новости» уточняет, что в этом году запрет распространяется на жидкости любого объема, в отличие от прошлого, когда нельзя было проносить жидкость свыше 50 мл.

Не следует брать с собой еду, контейнеры для продуктов, бытовую химию. На Красную площадь не пустят с животными, велосипедами, электросамокатами, гироскутерами. Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным представителям СМИ.

Электронные сигареты и вейпы, велосипеды, электросамокаты, гиироскутеры и воздушные шары добавили в список запрещенных к проносу на парад Победы в Москве предметов в прошлом году. Тогда же отменили и некоторые исключения из перечня: маникюрные ножницы и пилочки для ногтей, спички (можно принести карманную зажигалку), медицинские шприцы и иглы, которые до этого можно было проносить при наличии справки от врача.

Парад в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве 9 Мая. В мероприятии примут участие более 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация. В 2022 и 2023 годах воздушную часть парада отменяли. В связи с проведением парада в столице перекроют движение в центре, в том числе переходы, а также ограничат работу магазинов и кафе на Тверской улице и частично на соседней 1-й Тверской-Ямской.

В ряде российских регионов, в частности, в Крыму, Курской, Рязанской, Брянской, Псковской областях отменили проведение парада Победы. Ставшая традиционной акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.