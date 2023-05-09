Парад Победы прошел без воздушной части

Парад Победы на Красной площади в Москве прошел в 2023 году без воздушной части

В этом году Парад Победы прошел без полета авиации, а кроме танка Т-34, на параде была представлена только колесная техника, включая пусковые и зенитно-ракетные комплексы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве в 2023 году прошел без воздушной части. Трансляцию парада вел РБК.

Помимо самолетов, в этом году в параде не принимали участия танки, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники. В механизированной колонне были представлены в основном колесные машины — бронемашины семейства «Тайфун» и «Тигр», БМП-2М, зенитный ракетные комплексы С-400 и пусковые комплексы «Искандер-М» и «Ярс».

По данным Минобороны, в Параде Победы в этом году должны были принять участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

Ранее о том, что парад в Москве может пройти без воздушной части, со ссылкой на источники сообщал телеграм-канал Baza. Один из источников предположил, что это связано с тем, что «пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции».

В 2022 году парад Победы также проходил без авиации, тогда это объясняли плохой погодой.