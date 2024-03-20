Шойгу рассказал, каким будет парад на День Победы

В этом году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В параде примут участие более 9 тыс. человек, в том числе участники военной операции, будет задействовано свыше 70 единиц техники и авиация

Фото: Андрей Любимов / РБК

В параде Победы в 2024 году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация, рассказал на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

«В состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск Вооруженных Сил, расчеты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр», — отметил министр.

В феврале военное ведомство сообщило, что механизированная колонна пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» начала марш из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду на Красной площади по трассе М-7, комплексы видели также на дорогах Москвы.

Шойгу добавил, что парады пройдут в 28 российских городах, в общей сложности в них будут участвовать более 50 тыс. военных и около 1 тыс. единиц военной техники и вооружений.

В 2024 году исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В прошлом году на параде в составе пешей колонны прошли 30 парадных расчетов: более восьми тысяч военнослужащих, из которых 530 были участниками военной операции на Украине.

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Колонну военной техники возглавил танк Т-34–85. Также по Красной площади прошли бронеавтомобили «Тигр-М», БТР-82А, БМП «Бумеранг», «Спартак» и 3-СТС «Ахмат»; оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и комплексы «Ярс». Воздушной части на параде не было, как и в 2022-м.

На мероприятии присутствовали президент Владимир Путин и его коллеги из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев и премьер‑министр Армении Никол Пашинян, Президент Белоруссии.