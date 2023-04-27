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Владелец захваченной яхты с россиянами раскрыл детали ее освобождения

Владелец яхты 30 minutes: на судно сначала напали йеменцы, а потом задержали пограничники
На яхту 30 minutes, которая пропала в Красном море 23 апреля, совершили нападение неизвестные пираты, рассказал РБК владелец яхты Дмитрий Чугуевский. После этого судно задержала пограничная охрана Эритреи. Сейчас экипаж освобожден
Фото: David Stephenson / Global Look Press
Фото: David Stephenson / Global Look Press

Экипаж яхты 30 minutes, которая была захвачена и пропала в Красном море, прибыла в порт Джибути, освободили. Об этом РБК сказал владелец яхты Дмитрий Чугуевский.

«Мы два часа назад получили информацию, что яхта приплыла в порт Джибути. Сейчас яхту уже приняли, у ребят взяли показания, им дали визы. В ближайшие полчаса ребята будут ехать в отель», — добавил он.

По словам Чугуевского, «на яхту правда напали йеменцы, пока ребята плыли в международных водах». «То есть они не заплывали в йеменские воды. На них напали, в них стреляли из автоматов. Никто не пострадал, но яхте нанесли повреждения», — добавил он. После этого яхта ушла в территориальные воды Эритреи, чтобы починить судно. «Они там остановились, бросили якорь. К ним подплыла береговая охрана Эритрея и задержала их там. Их держали, как я понимаю, до сегодняшнего утра. Несмотря на то что мы связывались с береговой охраной Эритреи, там нам говорили, что не знают ничего ни про какую яхту. То есть их держали в Эритрее все это время, поэтому у них не было никакого контакта с нами. Связи с ребятами не было. Когда эритрейцы взяли у ребят всю информацию, они отпустили яхту», — добавил Чугуевский.

Дальше яхта своим ходом приплыла в Джибути, откуда экипаж связался с родными. «Мы уже разговаривали с ребятами, с ними все хорошо», — добавил Чугуевский.

Что происходило с яхтой

О том, что яхта пропала, стало известно 23 апреля. Она вышла из порта Джизан в Саудовской Аравии рано утром во вторник, 18 апреля, и должна была прибыть в Джибути. В посольстве заявляли, что на борту находятся трое россиян: Роман Кокашинский, Даниил Васильев и Мария Шевцова. По данным посольства, судно шло по маршруту Порт-Саид — Суэц — Хургада — Джидда — Джизан — Джибути.

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Яхту Чугуевский купил в Черногории и перегонял в Дубай, рассказал он РБК. В Джибути яхту должны были погрузить в контейнер и отвезти дальше. На время перехода владелец нанял капитана-египтянина. «Мы наняли египтянина в качестве капитана. Он был единственный на корабле, кому платились деньги за его услуги. У него была лицензия, позволяющая быть капитаном яхты. Он отвечал за навигацию. Второй египтянин — его помощник. Он даже не был нанят, просто попросил взять его с собой», — рассказал Чугуевский. Русские на борту — это «знакомые моего бизнес-партнера, который занимался организацией перевозки яхты».

Джизан был последним портом, где находилась яхта. Там судно заправилось топливом, перед тем как отплыть в Джибути. «Последний контакт с яхтой был, когда они были у группы островов Фарасан рядом с Джизаном. В среду рано утром яхта начала плыть в сторону следующего острова, где они должны были бросить якорь и переночевать до того, как они окончательно достигнут Джибути. Это остров Ханиш. Яхта до него не доплыла», — продолжает Чугуевский.

По словам владельца судна, тем же утром 19 апреля экипаж подал сигнал SOS по радио береговой охране Саудовской Аравии.

Ранее пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщала о начале доследственной проверки информации о пропавшей яхте 30 minutes.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Красное море новости захват судна яхта
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