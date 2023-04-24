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СК проверит информацию о похищении яхты с россиянами в Красном море

СК начал проверку данных о пропавшей яхте 30 minutes в Красном море с россиянами на борту
Фото: ZUMA Press / Global Look Press
Фото: ZUMA Press / Global Look Press

Следователи начали доследственную проверку информации о пропавшей в Красном море яхте 30 minutes, на борту которой находились россияне. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Накануне жена капитана яхты Надежда Расина сообщила РБК, что неизвестные похитили яхту, на борту которой находились россияне Роман Кокашинский, Даниил Васильев и Мария Шевцова. Судно вышло из порта Джизан в Саудовской Аравии во вторник, 18 апреля, и должно было в среду прибыть в Джибути. Связь с экипажем яхты оборвалась, с четверга идут ее поиски.

По словам Расиной, королевство помогает российской стороне в поиске судна, пропавшего в районе между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.

Посольство России в Саудовской Аравии сотрудничает с властями страны в поисках. В дипмиссии заявили, что им неизвестно о захвате яхты пиратами. По данным дипломатов, яхта шла по маршруту Порт-Саид — Суэц — Хургада — Джидда — Джизан — Джибути и вышла из Джизана 17 апреля. В тот же день она «встала на якорь в районе острова Румейн и пропала с радаров», добавили в посольстве.
 

Теги
яхта Красное море Следственный комитет на транспорте пираты
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