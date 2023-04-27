Экипаж пропавшей яхты с россиянами заявил о нападении «людей с пулеметом»
Моряки с яхты 30 minutes, на борту которой находились россияне и которая пропала в Красном море, вышли на связь с родными, сообщила ТАСС жена капитана судна Надежда Расина.
По ее словам, в водах Йемена на судно напали «вооруженные люди с пулеметом». Яхта получила «несколько пуль в борт», но команде удалось уйти и скрыться в водах Эритреи.
«Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что все хорошо», — сказала Расина.
Позже владелец яхты 30 minutes Дмитрий Чугуевский сообщил РБК, что экипаж судна освободили. «Когда эритрейцы взяли у ребят всю информацию, они отпустили яхту. Яхта своим ходом приплыла в Джибути. В Джибути их встретили, сразу начали брать у них «доклад». И с земли они связались с родными», — рассказал он.
Яхта 30 minutes 17 апреля вышла из саудовского порта Джизан в направлении порта Джибути. На следующий день связь с судном пропала, сообщала Расина.
На борту яхты находились трое россиян и один гражданин Египта. По факту пропажи судна СК начал проверку.