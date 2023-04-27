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Экипаж пропавшей яхты с россиянами заявил о нападении «людей с пулеметом»

Экипаж пропавшей в Красном море яхты 30 minutes сообщил о побеге от людей с пулеметом
По словам жены капитана, судно получило «несколько пуль в борт», но с экипажем все хорошо. Связь с яхтой пропала 18 апреля
Фото: Mohammad Abu Ghosh / Global Look Press
Фото: Mohammad Abu Ghosh / Global Look Press

Моряки с яхты 30 minutes, на борту которой находились россияне и которая пропала в Красном море, вышли на связь с родными, сообщила ТАСС жена капитана судна Надежда Расина.

По ее словам, в водах Йемена на судно напали «вооруженные люди с пулеметом». Яхта получила «несколько пуль в борт», но команде удалось уйти и скрыться в водах Эритреи.

«Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что все хорошо», — сказала Расина.

Позже владелец яхты 30 minutes Дмитрий Чугуевский сообщил РБК, что экипаж судна освободили. «Когда эритрейцы взяли у ребят всю информацию, они отпустили яхту. Яхта своим ходом приплыла в Джибути. В Джибути их встретили, сразу начали брать у них «доклад». И с земли они связались с родными», — рассказал он.

Яхта 30 minutes 17 апреля вышла из саудовского порта Джизан в направлении порта Джибути. На следующий день связь с судном пропала, сообщала Расина.

На борту яхты находились трое россиян и один гражданин Египта. По факту пропажи судна СК начал проверку.

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яхта Красное море россияне
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