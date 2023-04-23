Жена капитана сообщила о похищении яхты с россиянами в Красном море

Яхта 30 minutes вышла из порта в Саудовской Аравии и 19 апреля должна была прибыть в Джибути, но пропала. В королевстве сообщили, что судно похитили, рассказала жена капитана Надежда Расина. На борту — трое россиян

Фото: M. Woike / blickwinkel / Global Look Press

В Красном море неизвестные похитили судно 30 minutes с тремя россиянами в экипаже, сообщила РБК супруга капитана яхты Надежда Расина.

Она рассказала, что 30 minutes вышла из порта Джизан в Саудовской Аравии рано утром во вторник, 18 апреля, и должна была прибыть в Джибути в среду. Однако яхта пропала, с четверга идут ее поиски.

«Поступила информация, что судно похищено, но никакой подробной информации у нас нет. Эта информация поступила в Саудовскую Аравию, от них мы и узнали», — сказала Расина.

Она отметила, что королевство помогает российской стороне в поисках яхты. Судно пропало в районе между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом, но у двух последних нет ресурсов на поиски.

В российском посольстве в Саудовской Аравии ТАСС сообщили, что яхта шла по маршруту Порт-Саид — Суэц — Хургада — Джидда — Джизан — Джибути. По их данным, из Джизана она вышла 17 апреля и в тот же день «встала на якорь в районе острова Румейн и пропала с радаров», транспондеры на судне не включены. Эр-Рияд ведет поиски.

Дипмиссия сообщила, что на борту находятся россияне Роман Кокашинский, Даниил Васильев и Мария Шевцова. В посольстве отметили, что не располагают сведениями о том, что яхту могли захватить пираты.

В 2010 году сомалийские пираты захватили в Аденском заливе Аравийского моря (через Баб-эль-Мандебский пролив соединяется с Красным морем) нефтяной танкер Moscow University («Московский университет») с 23 гражданами России на борту. Нападавшие были вооружены автоматами и гранатометами РПГ-7.

Через день в район нахождения танкера прибыл большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников». С него подняли вертолет для обнаружения танкера, пираты обстреляли машину. С корабля открыли ответный огонь, кроме того, в сторону «Московского университета» направились штурмовые группы на лодках. Военные высадились на борт танкера и смогли освободить всех членов экипажа, никто из них не пострадал, как и участники освобождения.

Один из пиратов был убит, еще несколько получили ранения. Остальных посадили в лодку и отпустили. Источник в Минобороны говорил, что, возможно, они не доплыли до берега и погибли.