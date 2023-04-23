Жена капитана сообщила о похищении яхты с россиянами в Красном море

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 19:11
В Москве человек погиб при столкновении трех машин на Киевском шоссе Общество, 19:03
Bloomberg узнал о лишении страховки перевозившей российскую нефть фирмы Политика, 18:44
Умер депутат-единоросс Джашарбек Узденов Политика, 18:39
«Ахмат» впервые победил «Сочи» в РПЛ благодаря голу на 86-й минуте Спорт, 18:35
Сайт КХЛ подвергся DDоS-атаке Спорт, 18:26
Bloomberg допустил сдерживание падения цен на нефть в «золотую неделю» Экономика, 18:23
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 18:22
Российская вице-чемпионка Олимпиады второй раз сменит гражданство Спорт, 18:06
Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест для инженеров и медиков Общество, 18:04
Жена капитана сообщила о похищении яхты с россиянами в Красном море Общество, 17:49
Рублев проиграл в финале турнира в Боснии и Герцеговине Спорт, 17:45
Во Владимирской области начали проверку из-за сообщений о взрыве Общество, 17:41
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 17:33
Общество ,  
0 

Жена капитана сообщила о похищении яхты с россиянами в Красном море

Жена капитана Надежда Расина: в Красном море похитили яхту с тремя россиянами на борту
Яхта 30 minutes вышла из порта в Саудовской Аравии и 19 апреля должна была прибыть в Джибути, но пропала. В королевстве сообщили, что судно похитили, рассказала жена капитана Надежда Расина. На борту — трое россиян
Фото: M. Woike / blickwinkel / Global Look Press
Фото: M. Woike / blickwinkel / Global Look Press

В Красном море неизвестные похитили судно 30 minutes с тремя россиянами в экипаже, сообщила РБК супруга капитана яхты Надежда Расина.

Она рассказала, что 30 minutes вышла из порта Джизан в Саудовской Аравии рано утром во вторник, 18 апреля, и должна была прибыть в Джибути в среду. Однако яхта пропала, с четверга идут ее поиски.

«Поступила информация, что судно похищено, но никакой подробной информации у нас нет. Эта информация поступила в Саудовскую Аравию, от них мы и узнали», — сказала Расина.

Она отметила, что королевство помогает российской стороне в поисках яхты. Судно пропало в районе между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом, но у двух последних нет ресурсов на поиски.

В российском посольстве в Саудовской Аравии ТАСС сообщили, что яхта шла по маршруту Порт-Саид — Суэц — Хургада — Джидда — Джизан — Джибути. По их данным, из Джизана она вышла 17 апреля и в тот же день «встала на якорь в районе острова Румейн и пропала с радаров», транспондеры на судне не включены. Эр-Рияд ведет поиски.

Дипмиссия сообщила, что на борту находятся россияне Роман Кокашинский, Даниил Васильев и Мария Шевцова. В посольстве отметили, что не располагают сведениями о том, что яхту могли захватить пираты.

Читайте на РБК Pro
Почему чтобы достичь счастья, надо придерживаться стратегии
Как освободить компанию от административной ответственности
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
АФК «Система» не готова к монетизации активов. Что станет с ее акциями

В 2010 году сомалийские пираты захватили в Аденском заливе Аравийского моря (через Баб-эль-Мандебский пролив соединяется с Красным морем) нефтяной танкер Moscow University («Московский университет») с 23 гражданами России на борту. Нападавшие были вооружены автоматами и гранатометами РПГ-7.

Через день в район нахождения танкера прибыл большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников». С него подняли вертолет для обнаружения танкера, пираты обстреляли машину. С корабля открыли ответный огонь, кроме того, в сторону «Московского университета» направились штурмовые группы на лодках. Военные высадились на борт танкера и смогли освободить всех членов экипажа, никто из них не пострадал, как и участники освобождения.

Один из пиратов был убит, еще несколько получили ранения. Остальных посадили в лодку и отпустили. Источник в Минобороны говорил, что, возможно, они не доплыли до берега и погибли.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
пираты Красное море захват судна
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter