Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах

Министр обороны Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О том, что такое решение принято, накануне со ссылкой на источники писал РБК.

Учебный год завершится до 30 апреля, а все воспитанники отправятся по домам, уточнили в пресс-службе Минобороны. Те, кто сейчас проходят карантинные мероприятия, завершат их и отправятся домой после этого.

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