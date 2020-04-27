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Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

Пандемия коронавируса не отменила сезонные паводки и пожары, которые в прошлом году привели к бедствию в Сибири и на Дальнем Востоке. Несмотря на все ограничения, регионы должны быть готовы к приходу стихии, заявил президент
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Владимир Путин на совещании с губернаторами по ситуации с паводками и лесными пожарами заявил, что каждый регион должен быть на сто процентов готов к любому бедствию. Совещание проходит в формате видеоконференции, текст выступления президента опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание на то, что сейчас усилия прежде всего сосредоточены на борьбе с распространением коронавируса, но это не отменяет необходимости противостоять другим угрозам — сезонным паводкам и пожарам. «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что «под особый контроль следует брать все случаи, когда семьи, граждане потеряли имущество, жильё, остались без самого необходимого. Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно».

Как тушат пожары в Сибири. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Летом 2019 года из-за лесных пожаров на территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Бурятии ввели режим ЧС. По решению региональных властей пожары не тушили на труднодоступных и удаленных землях. Общая площадь возгорания, в июле и августе составляла несколько миллионов гектар. В Иркутской области справиться с масштабными пожарами удалось лишь в начале сентября. Потенциальные потери от пожаров Рослесхоз оценивал в 7 млрд руб.

Параллельно Сибирь и Дальний Восток столкнули с сильнейшими за несколько лет паводками. Наиболее пострадавшим регионом вновь оказалась Иркутская область, где затопило более 100 населенных пунктов. При затоплении погибли 26 человек. В МЧС оценили ущерб в 29 млрд руб. Работа региональных властей по предотвращению бедствия и ликвидации его последствий неоднократно вызывали критику как населения, так и федерального центра. Владимир Путин несколько раз посещал пострадавшие от бедствия районы.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, паводки, пожары, режим чп
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