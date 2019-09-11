Власти Иркутской области заявили о ликвидации всех лесных пожаров

По состоянию на утро 11 сентября в Иркутской области потушили все лесные пожары. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

При этом, по прогнозам сотрудников Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11–12 сентября в лесах Балаганского района ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс).

10 сентября в Бодайбинском районе ликвидировали пожар на площади 35 га. За прошлые сутки пожары тушили пять специалистов лесной охраны, привлекалась также одна единица техники.

Из-за лесных пожаров на территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Бурятии ввели режим ЧС. Общая площадь возгорания, по данным на 30 июля, составляла 2,7 млн га. В начале августа площадь от лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 1,2 млн га. В МЧС уточняли, что с 30 июля по 9 августа площадь, на которой происходит активное горение, удалось уменьшить до 96 тыс. га.