Власти Праги решили переписать табличку на памятнике маршалу Коневу

В Праге на памятнике маршалу Коневу, освобождавшему город в 1945 году, появится информация о его роли в проведении коммунистических репрессий в стране. Об этом сообщается на сайте пражского муниципалитета.

Как поясняет местное издание Aktualne, фигура маршала вызывает споры в чешском обществе в связи с его ролью в истории страны. Хотя в Чехии признаются его заслуги в годы Второй мировой войны, в то же время отмечается и его участие в командовании советскими войсками при подавлении восстания в Будапеште в 1956 году и подготовке плана ввода войск в Прагу в 1968 году.

В связи с этим в Праге неоднократно возникали споры о возможности переноса памятника. Однако в итоге муниципальными властями было принято компромиссное решение, согласно которому табличка на памятнике Коневу будет дополнена надписью, в которой будет указана его причастность к этим событиям.

«Мы приветствуем установку дополнительной таблички. Мы не ставим под сомнение роль Красной Армии в освобождении Чехословакии. Однако вместе с ней пришли силы контрразведки СМЕРШ, которые немедленно арестовали многих жителей Праги, особенно русских и украинских мигрантов», — прокомментировал решение депутат Петр Пиша.

В то же время, против изменения информации на памятнике выступил представитель коммунистической партии Иван Груза. «Коммунисты считают необходимым напомнить о 360 тыс. жертв нацизма в Чехословакии и о планах немецкой оккупационной власти ликвидировать чешскую нацию. Мы не имеем права забывать, что более 140 тыс. советских солдат боролись за наше освобождение», — заявил он.

Ранее, 23 ноября, памятник Коневу в Праге был осквернен вандалами. Неизвестные нанесли на монумент краской даты: 1956 (дата венгерского восстания, подавлением которого командовал Конев), 1961 (строительство Берлинской стены в Германии), 1968 (подавление «Пражской весны») и 2017. Действия вандалов осудили российские дипломаты.