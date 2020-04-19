Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство сообщило, что закрепить другой адрес ему предложила мэрия Праги. Вероятность его переименования «значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима «площадь Бориса Немцова», отметили в дипмиссии

Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.

В своем письме в МИД Чехии российская дипмиссия сообщила, что будет использовать в качестве официального адрес консульского отдела. Он находится в менее чем 400 м от главного здания посольства на улице Коруновачни, 34.

Чешский МИД подтвердил получение письма, назвав действия посольства «лишь административным шагом, который нет никаких оснований оспаривать».

Российское посольство в Праге позднее объяснило свое решение изменить адрес основного здания в Праге. Оно указало, что информация о намерении использовать адрес консульства в качестве официального не соответствует действительности.

Как сообщает дипмиссия, в середине марта мэрия Праги прислала уведомление о прекращении существования адреса основного здания посольства (площадь Под Каштаны, 1) и закреплении нового — Коруновачни, 36.