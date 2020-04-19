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Политика ,  
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Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство сообщило, что закрепить другой адрес ему предложила мэрия Праги. Вероятность его переименования «значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима «площадь Бориса Немцова», отметили в дипмиссии
Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.

В своем письме в МИД Чехии российская дипмиссия сообщила, что будет использовать в качестве официального адрес консульского отдела. Он находится в менее чем 400 м от главного здания посольства на улице Коруновачни, 34.

Чешский МИД подтвердил получение письма, назвав действия посольства «лишь административным шагом, который нет никаких оснований оспаривать».

Российское посольство в Праге позднее объяснило свое решение изменить адрес основного здания в Праге. Оно указало, что информация о намерении использовать адрес консульства в качестве официального не соответствует действительности.

Как сообщает дипмиссия, в середине марта мэрия Праги прислала уведомление о прекращении существования адреса основного здания посольства (площадь Под Каштаны, 1) и закреплении нового — Коруновачни, 36.

«С учетом того, что название улицы Коруновачни является историческим, используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима «площадь Бориса Немцова», посольством принято решение в дальнейшем использовать адрес улица Коруновачни, 36 в качестве своего официального адреса», — заявили в российской дипмиссии.

Кремль назвал решение дать площади имя Немцова суверенным правом Праги
Политика

Площадь Под Каштаны, на которой в Праге расположено российское посольство, в феврале получила имя Бориса Немцова. Ее переименовали к пятой годовщине со дня убийства политика.

Горсовет объяснил решение желанием Праги присоединиться к другим городам, указывающим таким образом на политическую ситуацию в России. В частности, в Киеве в марте 2019 года рядом с посольством России открыли сквер и мемориальную доску имени Бориса Немцова, а в феврале 2018 года именем политика назвали участок Висконсин авеню перед посольством России в Вашингтоне. В Кремле решение переименовать площадь назвали суверенным правом городских властей Праги.

Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту возле Кремля. В 2017 году стрелка Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима на основании вердикта присяжных. Другие обвиняемые по делу получили сроки от 11 до 19 лет колонии. Заказчиков убийства не нашли.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Чехия, Борис Немцов
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