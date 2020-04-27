СМИ узнали о планах Британии ослабить карантинные меры вслед за Италией

К такому сценарию склоняется переболевший COVID-19 премьер Борис Джонсон, однако окончательное решение им будет принято после встречи с оперштабом по коронавирусу при правительстве, пишет The Telegraph

Борис Джонсон (Фото: AP)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе может объявить о смягчении карантинных мер, которые были приняты в стране на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на близкие в Джонсону источники.

По их словам, глава правительства может ускорить ослабление карантинных мер, действие которых рассчитано до 7 мая. «7 мая — это день, когда правительство по закону обязано пересмотреть карантинные меры, но если Борис захочет изменить ограничения раньше этого срока или, по крайней мере, сообщить о чем-то, он может сделать это и раньше», — заявил один из собеседников.

Как пишет газета, в понедельник, 27 апреля, Джонсон проведет первую после выздоровления встречу со своим штабом по борьбе с коронавирусом. Премьер склоняется к варианту с отменой некоторых ограничений раньше срока, однако окончательное решение примет после встречи со специалистами, утверждает издание.

Первоначально о введении карантина в Великобритании в связи с пандемией коронавируса COVID-19 было объявлено 23 марта. Жителям было запрещено собираться на улице более чем по двое, а все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения, детские площадки и спортивные залы были закрыты. При этом жителей обязали не выходить из домов, за исключением отдельных случаев.