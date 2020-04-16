Глава МИД Британии заявил о продлении карантина на три недели

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Действие ограничительных мер, введенных в Британии в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, будет продлено еще «как минимум на три недели». Об этом заявил на брифинге в четверг глава МИД Великобритании Доминик Рааб, временно замещающий премьер-министра Бориса Джонсона, оправляющегося после госпитализации из-за коронавируса.

«В конце туннеля виден свет, но сейчас мы находимся в опасной стадии. Если мы поспешим ослабить принятые меры, все понесенные нами жертвы и весь достигнутый прогресс могут пропасть зря», — заявил Рааб (цитата по Би-би-си).

Глава МИДа пояснил, что спешка с отменой карантина может стать причиной новых жертв среди британцев в случае начала второй волны пандемии.

По данным на утро 16 апреля, в Британии выявлено более 103 тыс. случаев заражения COVID-19, 13 729 человек умерли, в том числе 861 — за последние сутки.