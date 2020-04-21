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В Британии начнут тестировать вакцину от коронавируса

Великобритания на этой неделе приступит к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, пишет Би-би-си.

Ранее правительство страны решило выделить £42,5 млн двум группам ученых, которые работают над лекарством от COVID-19. Первая группа из Оксфордского университета под руководством профессора Сары Гилберт приступила к разработке препарата в январе, когда стал доступен генетический код вируса. Она должна начать клинические испытания вакцины на людях уже на этой неделе.

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В вакцине используются части генетического кода коронавируса, которые «упакованы» в безвредный вирус. К середине мая ученые из Оксфорда планируют протестировать лекарство примерно на 500 добровольцах. Если первый этап тестов окажется успешным, то начнется второй этап с 1000 добровольцев.

Вторая группа из лондонского Imperial College использует другой подход. Они планируют вводить в организм части «сырого» генома коронавируса, что должно стимулировать выработку белков, которые борются с болезнью.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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18 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать глобальную коалицию для совместной работой над вакциной от COVID-19. Он добавил, что лекарство должно рассматриваться как всемирное достояние и доступно всем государствам.

В российском центре вирусологии «Вектор» в Новосибирске 20 апреля заявили, что планируют начать клинические испытания вакцины от коронавируса в июне после получения разрешения от Минздрава.

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Источник: JHU
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Теги: Великобритания, коронавирус, вакцина
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